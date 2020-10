Jong AZ moet het een periode stellen zonder Sedlacek

WIJDEWORMER - Jong AZ moet het de komende tijd doen zonder Richard Sedlacek. De 21-jarige Tsjech is geopereerd aan de blessure die hij recent opliep en is nu herstellende. Het is nog niet bekend wanneer de aanvaller weer op het veld kan staan.

De operatie is goed verlopen en Sedlacek is klaar om aan zijn revalidatie te beginnen, meldt de rechtspoot via social media. De middenvelder kwam in 2018 over van Sparta Praag en speelt sindsdien in het beloftenelftal van de Alkmaarders.

Dit seizoen kwam de Tsjechisch jeugdinternational tot 28 minuten in het team van trainers Michel Vonk en Kenneth Goudmijn. In de afgelopen twee seizoenen speelde hij respectievelijk tien en twintig duels voor de Alkmaarse talenten. Vorig seizoen wist Sedlacek in die twintig wedstrijden vijf keer te scoren.