Oranje met Blind, maar zonder Promes en Malen tegen Italië

BERGAMO - Bondscoach Frank de Boer heeft Ajacied Quincy Promes en Donyell Malen uit Wieringen buiten de basiself van het Nederlands elftal gelaten voor het duel met Italië. Beide landen treffen elkaar woensdagavond in het kader van de Nations League.

De Boer, die tijdens de vorige interland tegen Bosnië-Herzegovina nog voor een 4-3-3-systeem koos, laat zijn ploeg tegen de Italianen in een 5-3-2-formatie spelen. Ajacied Daley Blind wordt als linksachter ingezet, terwijl Promes en Malen hun basisplaats moeten inruimen in vergelijking met het duel in Bosnië.

Nederland speelt met drie centrale verdedigers (Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké), terwijl de van een schorsing teruggekeerde Memphis Depay samen met Luuk de Jong in de voorhoede staat. Oud-Ajacieden Donny van de Beek en Frenkie de Jong vormen samen met Georginio Wijnaldum het middenveld.

Italië - Nederland begint vanavond om 20.45 uur.

Opstelling Italië: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind; v/d Beek, F. de Jong, Wijnaldum; L. de Jong, Depay