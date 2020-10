Veel minder coronagevallen in teststraat Schiphol dan andere locaties

SCHIPHOL - De teststraat op Schiphol leverde bijna de helft minder besmettingen op dan andere Nederlandse coronateststraten. Tussen 12 augustus en 12 september had Schiphol een eigen testlocatie waar reizigers uit oranje en rode gebieden konden worden getest. Van de ruim 19.000 geteste passagiers was 1,7 procent positief, tegen 3 procent in ander teststraten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De teststraat in de aankomsthal was slechts een maand open. Vanwege schaarste in de testcapaciteit werd de luchthavenlocatie op 11 september alweer opgedoekt. De teststraat was om meerdere redenen omstreden. Je laten testen was vrijwillig, lang niet alle potentiële reizigers konden op de locatie terecht en Schipholpersoneel was er niet welkom.

Verplicht testen

In de Tweede Kamer willen meerdere partijen dat de teststraat weer wordt geopend. Schiphol-directeur Benschop wil dat iedere reiziger die naar een risicogebied vliegt voorafgaand verplicht wordt getest. Alleen zo en met een internationaal afgestemde coronaregelgeving zullen reizigers weer meer vertrouwen in vliegen krijgen, denkt de topman. Van heropening van de teststraat is op dit moment nog geen sprake.

Verklaring

Het RIVM verklaart het lage percentage positieve testuitslagen doordat aan alle reizigers uit risicolanden een test is aangeboden, ongeacht of ze klachten hadden. In alle andere teststraten in het land zijn mensen alleen welkom als ze symptomen van corona hebben.