SCHIPHOL - Drie bewonersgroepen van Schiphol verenigd in de stichting 'Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder' stappen naar de rechter. Tegen zowel Schiphol als de Nederlandse staat worden juridische stappen genomen. De omwonenden willen een betere bescherming tegen vliegtuighinder afdwingen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De omwonenden willen dat Schiphol en de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de rechtbank verantwoording afleggen voor de 'langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer', die tot ernstige gezondheidsklachten zouden leiden, en de aantasting van het woongenot.

De stichting maakt zich zorgen om de groeiplannen van Schiphol die door het kabinet in de luchtvaartnota zijn bekendgemaakt. Schiphol mag nu nog jaarlijks maximaal 500.000 vluchten verwerken, na 2020 kan dat aantal groeien tot 540.000. Daarvoor stelt de overheid de voorwaarde dat de overlast afneemt. De bewonersgroepen geloven niet dat met meer vluchten de hinder kan afnemen.

Mensenrechten

"De inzet is het afdwingen van wettelijke en handhaafbare maatregelen om de gezondheid en het woongenot van elke bewoner te beschermen tegen de negatieve effecten van het vliegverkeer", meldt de stichting van bewonersgroepen. De overlast is volgens hen in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Greenpeace

Vorig week stapte Greenpeace ook al naar rechter. Zij spannen een proces tegen de Nederlandse staat aan om de miljardenlening voor KLM in te trekken of de maatschappij te dwingen duurzaamheidsplannen te maken die veel verdergaan dan nu van haar wordt geëist.