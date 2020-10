VLOG: Zwieren en zwaaien op de Oudhollandse kermis

ENKHUIZEN - Sinds afgelopen zaterdag staat de Oudhollandse kermis opgesteld in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Twee weken lang staan er verschillende kermisattracties uit de jaren twintig. Desi is normaal niet zo'n kermisganger, maar de zweefmolen roept jeugdsentiment op.

Anders dan voorgaande jaren staan de attracties verspreid over het gehele museumterrein, zodat je voldoende afstand kunt bewaren tot andere bezoekers. Verder hebben de medewerkers van de attracties mondkapjes op en geldt er voor veel paden een eenrichtingsverkeer.

Oudhollandse kermisattracties

Een luchtschommel, zweefmolen, carrousel en de kop-van-jut staan op het terrein van het museum opgesteld. Desi bekijkt verschillende attracties en test haar spierballen bij de kop- van-jut. Of Desi gaat zwieren en zwaaien in de zweef? Dat zie je in de video: