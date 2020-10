Overschotten en tekorten op voorlopig laatste horecadag: "Soort afscheidsfeestje"

NOORD-HOLLAND - Zo abrupt als in het voorjaar kwam de aangekondigde sluiting van de horeca ditmaal niet, maar behalve financiële problemen levert het de horeca- en entertainmentbranche ook de nodige logistieke uitdagingen op. "De koeling moet leeg, dus vandaag vijftig procent korting."

Koen 't Hoen van eetcafé De Kei in Hilversum weet het nog goed: toen hij zijn zaak in maart halsoverkop moest sluiten, was zijn vriezer thuis net als bij veel collega's tot de nok toe gevuld. "Dat kan anders", besloot de eigenaar. Iedereen die vandaag komt eten krijgt vijftig procent korting op de rekening. "Op is op", waarschuwt de restauranteigenaar. "Ik heb gehoord dat er heel veel mensen komen."

Restaurant Til 38 Alkmaar heeft op deze horeca-uitzwaaidag 'een paar extra reserveringen erbij', vertelt Sep Garsten. Toch is het maar de vraag of hij zijn gasten vanvond op hun wenken kan bedienen. "Ik heb niets meer in huis, niets meer besteld", vertelt Sep. "We zagen het al een beetje aankomen, dus we hebben niets meer gekocht, want dan hadden we alles moeten weggooien. En dat is ook zonde."

Sil Vendel van het Alkmaarse café 't Hartje ziet de toekomst na zijn macabere protestactie van gisteren inmiddels weer iets zonniger in. "We hebben vanochtend de doodskist weggebracht. Dat statement is gemaakt." Vandaag zal Sil zijn zaak schoonmaken en opruimen. Verder wil hij voor het bijbehorende restaurant plannen maken voor de bezorgdienst van de komende weken. "We gaan nu met positieve zin alles weer tegemoet."

Niet alleen voor de horecabranche, ook voor de entertainmentsector betekenen die nieuwe maatregelen een harde klap. Voor alle theaters geldt de komende vier weken een maximum van dertig bezoekers per zaal. Uitzonderingen worden niet meer gemaakt.

"Daar gaan we weer", verwoordt Marja Elzinga van het Alkmaarse theater De Vest voor de camera haar gevoel toen ze dat hoorde. Het theater dacht net alles goed op de rit te hebben, maar wordt daarvoor niet beloond. "Het theatergevoel was er, en de mensen waren enthousiast", vertelt ze over periode waarin het theater wel open was. Twee weken dicht "Je probeert het publiek een mooi programma te brengen, maar wat je ook wil, en wat je ook neerzet, het gaat gewoon niet lukken." Het theater heeft daarom besloten in ieder geval de komende twee weken dicht te blijven. "Over twee weken gaan we kijken hoe de vlag er bij hangt.

