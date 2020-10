Hilversums eetcafé gooit alles in de uitverkoop: "De koelkast moet leeg"

Dus probeert hij vandaag iedereen te lokken met posters met slogans als 'alles in de tent voor 50 procent' en 'Locktoberfest: een feestje om niet snel over te doen'. Ondanks deze ludieke actie, baalt hij flink dat hij z'n zaak voor de tweede keer op slot moet gooien. "We waren lekker aan de gang om de geleden schade in te halen."

Winterterras

Tot overmaat van ramp heeft 't Hoen net geïnvesteerd in een winterterras. Met alles erop en eraan: heaters, overkapping en windschermen. "Daar zit best veel werk in en het staat net een week, dat is balen."

De eigenaar reageert gelaten op alle beslissingen. "Ik kan mij er wel druk om maken en op de barricade gaan staan, maar dat heeft niet zoveel zin. We gaan er het beste van maken." Tijdens de vorige sluiting hebben ze zich vermaakt met klussen en schilderen, dus dat hoeft niet meer. "Ik denk dat we take away gaan doen of een afhaalbuffet, ofzo. Je moet iets om bezig te blijven."

Maar niet voordat ze er vanavond met een knaller uitgaan. "Maar wel volgens de regels hé", besluit hij lachend.