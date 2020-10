De Peiling: 'Feestje in de buurt? Laat het weten!'

"Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden", die oproep doet de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Nu cafe's vier weken dicht zijn, bestaat de angst dat mensen thuis feestjes gaan geven. Daarmee zou de verspreiding van het coronavirus kunnen doorgaan. Maak jij melding van zo'n feestje in de buurt?

ANP

Veel coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam stijgt snel. "Hoe minder gedisciplineerd wij zijn met z'n allen, hoe langer we dit met ons meeslepen", zegt Halsema. De burgemeester wil de teugels strakker aantrekken. "Dat kan betekenen dat als mensen toch in groepen samen gaan kleven, dat handhaving en politie daartegen op gaat treden."

Quote "Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden" femke halsema, burgemeester

Illegale feestjes thuis

Als het gaat om illegale huisfeestjes, spoort Halsema de Amsterdammers aan dat vooral te melden. "Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden. Dat is op dit moment heel belangrijk om het virus te kunnen terugdringen."

Burgemeester Femke Halsema over handhaven coronaregels - NH Nieuws

Verbied alcoholverkoop

Politievakbond ANPV deelt de vrees van burgemeester Halsema dat de sluiting van de horeca voor meer illegale feestjes thuis gaat zorgen. De bond bepleit daarom dat de verkoop van alcohol de komende weken overal verboden zou moeten worden. Kliklijn

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar waren er in een verschillende Noord-Hollandse gemeenten coronakliklijnen, voor feestjes en andere samenscholingen. Die lijnen werden veelvuldig gebeld.

Wat vind jij?

Klikken is iets dat veel mensen tegen de borst stuit. Maar het geduld met mensen die zich niet aan de coronaregels houden begint bij menigeen ook op te raken. Wat zou jij doen als er bij jou in de buurt een feestje wordt gehouden nu we weer in een soort lockdown zitten? Maak je melding of niet?