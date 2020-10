Verdachte opgepakt voor zware mishandeling buschauffeur in Amsterdam

Politiewoordvoerder Marijke Stor vertelt op NH Radio dat de man gisteren kon worden aangehouden: "Hij is gisteren aangehouden, waarna hij overgebracht is naar een politiebureau. Hij is later in verzekering gesteld." Dat betekent dat de verdachte de komende dagen vast blijft zitten.

De politie doet op dit moment geen uitspraak over de aanhouding zelf. Het is daarom niet bekend of de man ook in Amsterdam is opgepakt.

"Direct na de mishandeling zijn wij een uitbreid onderzoek gestart. De recherche is bij deze verdachte gekomen en heeft hem gelukkig snel kunnen aanhouden,"vertelt Marijke Stol.

Enorme impact

De politie laat weten dat het naar omstandigheden beter gaat met de buschauffeur: "Dat neemt niet weg dat dit incident wel een enorme impact op hem heeft gehad. Hij is behoorlijk gewond geraakt en moest ook naar het ziekenhuis voor behandeling."

Op een video die vorige week op social media circuleerde was te zien dat de buschauffeur werd mishandeld. Te zien was dat de dader op het hoofd stond van de buschauffeur.

Veel mensen hebben hun medeleven betuigd door de buschauffeur een kaart te sturen.