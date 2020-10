Liveblog: Hoornse Mourad T. (31) vandaag voor rechter voor verkrachting en aanranding

HOORN - In de rechtbank in Alkmaar hoort de 31-jarige Mourad T. vandaag welke straf het OM eist. T. wordt verdacht van verkrachting van een 23-jarige vrouw in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019 en twee aanrandingen in maart en april eerder dat jaar. Daarbij trok hij de jonge vrouwen van hun fiets.