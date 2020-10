Sportschoolhouder zegt huur zaal op: "De wind waait naar buiten, daar gaan we sporten"

GROOTEBROEK - Sebastian Bloem gaf na de versoepelingen in mei al voornamelijk bootcamplessen in de buitenlucht, naast zijn fitnessonderneming waar hij personal training gaf. Nu heeft hij zijn zaalhuur opgezegd en richt hij zich volledig op buiten sporten. Nu groepslessen niet meer toegestaan zijn vergt dat wat creativiteit. "We moeten goed kijken wat wel en niet mag."

In de persconferentie van het kabinet werd duidelijk dat binnensporten toegestaan is voor maximaal dertig individueel sportende bezoekers, maar ook dat groepslessen niet meer mogen en dat leek een probleem te zijn. "Groepslessen mogen niet, maar je mag wel met dertig mensen binnen sporten. Dat voelt gek en daarom dacht ik: ik zet in op begeleide fitness, maar dan in de buitenlucht."

Bloem moest wel even slikken na de persconferentie: "Er was in de eerste instantie nog veel onduidelijk en ik moest goed bekijken wat het voor ons zou inhouden. Dat is nog steeds spannend, maar ik zie echt wel mogelijkheden."

"Als er één ding is wat corona teweeg heeft gebracht is het dat we met zijn allen teveel binnen zitten"

Bloem was in twijfel of dit toegestaan is, maar woensdag werd duidelijk dat sporten in de buitenlucht weliswaar is toegestaan voor maximaal vier personen, maar dat meerdere groepen tegelijkertijd mogen sporten, mits zij niet te dicht bij elkaar sporten.

Daarin ziet Bloem de oplossing. "Wij gaan een sportprogramma in de buitenlucht verzorgen voor individuele sporters. Ze doen mee aan een programma, maar trainen net als in de sportschool individueel van elkaar, verspreid door het Streekbos. Wij als trainers kunnen zo evengoed begeleiding geven bij oefeningen om te voorkomen dat die verkeerd worden uitgevoerd."

Frisse lucht en beweging

Bloem klinkt opgetogen, ondanks de toenemende maatregelen. "Als er een ding is wat corona teweeg heeft gebracht is het dat we met zijn allen te veel binnen zitten. Toen ik mijn huur van de sportzaal voor een jaar moest verlengen dacht ik: het is een onzekere periode dus vastleggen is misschien niet handig." In plaats van een probleem zien besloot Bloem er een oplossing in te zien.

Een lastige beslissing, waar hij inmiddels volledig achter staat. "Sporten tussen vier muren moet je met het virus niet willen. De wind van het leven waait ons naar buiten en dus gaan we daar sporten. In deze tijd is het belangrijk gezond te blijven en sport en buitenlucht zijn daar heel belangrijk voor. Ik hoop dat we zo kunnen bijdragen aan een sterk imuunsysteem en het virus te lijf kunnen gaan."