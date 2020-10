Onderzoek: uitstoot Schiphol minder hard gedaald dan aantal vluchten

SCHIPHOL - De CO2-uitstoot door vluchten van en naar Schiphol is tijdens de coronacrisis minder hard gedaald dan het aantal vliegbewegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Tot en met september daalde het aantal vluchten met 67 procent, maar de uitstoot daalde tot 55 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Volgens het NLR was het verschil tussen het aantal vluchten en de gerelateerde CO2-uitstoot vooral groot in mei en juni. Toen nam het aantal vliegbewegingen af tot 85 procent, tegen 67 procent minder CO2-uitstoot. Boeing 747-400 De ongekende klap die de luchtvaart te verduren heeft gekregen komt vooral voor rekening van passagiersvluchten, maar het aantal vrachtvluchten nam toe. Wereldwijd worden passagiersvliegtuigen tijdelijk gebruikt als vrachttoestellen. Ook KLM voert zulke vrachtvluchten uit, met name naar China, en heeft daarvoor naast de lange afstandsvloot drie afgedankte Boeing 747-400's opnieuw ingezet. De jumbo's werden in eerste instantie door de crisis vervroegd met pensioen gestuurd.

KLM Boeing 747-400 Combi op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

De toename van (medische) vrachtvluchten verklaren een deel van de beperkte vermindering van de CO2-uitstoot op Schiphol. Ook blijkt dat vooral de lange afstandsvluchten gevlogen bleven worden. "Uit eerdere studies weten we dat het overgrote deel van lange vluchten het grootste aandeel CO2-uitstoot veroorzaakt", zegt NLR-onderzoeker Bram Peerlings. Langste vluchten verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot "Van alle vluchten van en naar luchthavens in Europa zijn de 20% langste vluchten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot. We hadden het idee dat intercontinentaal verkeer sterker zou zijn afgenomen dan vliegverkeer binnen Europa, en dat de reductie in CO2-uitstoot daardoor juist groter zou zijn. Dat blijkt toch niet het geval", aldus Peerlings. Niet voldoende Het vervangen van oude vliegtuigen, zoals de Boeing 747, door nieuwe zuinigere toestellen is volgens het NLR niet genoeg om de uitstoot voldoende terug te dringen. Martin Nagelsmit, expert duurzame luchtvaart bij het NLR: "Inzet van de laatste generatie vliegtuigen zou daar verder aan bij kunnen dragen, maar vergt forse investeringen en is bovendien nog niet genoeg om aan internationale klimaatdoelen te voldoen. Al die andere manieren, zoals de inzet van duurzame brandstoffen, hybride-elektrische toestellen en vliegen op waterstof, hebben dan ook onze volle aandacht."