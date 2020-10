Pas geopend restaurant moest Nico iets positiefs brengen, maar toen kwam de coronacrisis

ENKHUIZEN - Na een heftige periode gooide Nico het roer om: hij zegde zijn baan in de installatietechniek op en startte zijn restaurant 'By NAP' in hartje Enkhuizen. Maar wat hem juist iets positiefs bracht, brengt hem door corona nu veel zorgen. "Dit is verschrikkelijk."

Nico Schooneman

De persconferentie van premier Mark Rutte bracht Nico de zoveelste klap: "Het lijkt wel alsof het me niet mee mag zitten." Nico Schooneman opende zijn restaurant 'By NAP' in juni 2019 na een roerige periode. "Ruim drie jaar geleden had een ik een moeilijke periode en ik dacht: 'het roer moet om.'" Nico had het gevoel dat hij iets anders moest doen, om nieuwe energie te zoeken.. Hij nam afscheid van zijn baan in de installatietechniek en startte een horecazaak. "Ik heb het pand helemaal eigenhandig opgeknapt en kon me daar op storten. Het is nu helemaal naar mijn smaak." De draai die hij aan zijn leven gaf hielp hem er weer tegenaan te gaan. "Ik werd er hartstikke blij van, ik knapte op en had er weer zin in."

Quote "Ik ben trots op wat ik heb opgebouwd en doe er alles aan dat te behouden" Nico Schooneman - eigenaar 'By NAP'

En toen kwam corona en bijbehorende maatregelen. Het geeft Nico een machteloos gevoel. "Ik weet wel dat het niet alleen voor mij geldt en dat veel mensen hier onder lijden, maar het lijkt wel of het voor mij gewoon niet mag lukken." "Ik weet nu nog niet wat ik moet als deze vier weken verlengd worden." De start was voortvarend, maar dit jaar zou Nico juist gebruiken om het bedrijf financieel wat steviger te krijgen. "Het duurt gemiddeld drie jaar om je zaak sterk neer te zetten en te zorgen dat je een stootje kunt hebben. Ik heb die kans niet gekregen dat op te bouwen en dat is echt frustrerend." Bestaansrecht Hij gaat wel zijn best doen inkomsten te genereren met bezorgen en afhaal, maar ervaring leert dat dat weinig oplevert. "Bij de vorige sluiting hebben we gezien dat het meer moeite kost dan dat het geld in het laatje brengt, maar je moet wat." Nico geeft niet op. "Ik ga mijn stinkende best doen om te laten zien dat we bestaansrecht hebben. Ik ben trots op wat ik heb opgebouwd en doe er alles aan dat te behouden." Voor vandaag zit Nico al volgeboekt en geniet hij nog van de reuring in zijn zaak. Morgen is een dag waar hij als een berg tegenop ziet. "Dan moeten we opruimen, de koelingen uitzoeken. Dat wordt een hele moeilijk dag."