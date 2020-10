Kennemer Theater annuleert alle voorstellingen, Stadsschouwburg Velsen neemt vandaag besluit

BEVERWIJK - Het Kennemer Theater in Beverwijk heeft besloten om alle voorstellingen te annuleren tot 28 oktober, en mogelijkerwijs tot 11 november. Dit maakte het theater bekend direct nadat premier Rutte gisteravond mededeelde dat ontheffingen voor theaters worden ingetrokken.

Eigen beeld

Het Kennemer Theater had een ontheffing voor 170 bezoekers in de grote zaal. De komende weken zouden er 12 voorstellingen plaatsvinden, waarbij de nieuwe norm van maximaal 30 bezoekers qua kaartverkoop ruimschoots was overschreden.

"We hebben veel meer kaarten verkocht dan volgens de nieuwe maatregelen mag, en om mensen te gaan bellen met de vraag of ze hun zitplaats willen opofferen, dat werkt natuurlijk niet. Daarbij, dat willen we ook echt niet", zegt Rob Spannemaker, directeur van het Kennemer Theater.

Het theater zal proberen zoveel mogelijk voorstellingen te verplaatsen, maar dat is volgens Spannemaker een flinke klus. "Je bent afhankelijk van andere theaters met dezelfde wens, de agenda van de artiesten en bovendien heb je geen idee tot wanneer je moet uitstellen. Het is een soort domino-effect, je weet niet wanneer het stopt." Mocht de maatregel van maximaal 30 mensen ook na 11 november gelden, zal het Kennemer theater ook de andere voorstellingen moeten annuleren. "Shows voor 30 mensen is financieel niet haalbaar", aldus Spannemaker. "De maatregel is een grote klap voor iedereen. Het moet, maar het maakt de pijn er niet minder op." 'Wij beslissen vandaag' Stadsschouwburg Velsen besluit vandaag welke maatregelen ze gaan nemen. Ook zij hadden een ontheffing en mochten 80 tot 100 bezoekers toelaten. "We hebben voorstellingen staan waarvoor al meer dan 30 kaarten zijn verkocht", laat directeur Manon Koers weten. "Wij zullen vandaag beslissen wat voor ons haalbaar is en wat we gaan doen."