Aanslag met vuurwerkbom op Haarlemse woning: 'Was een enorme knal'

HAARLEM - In een woning aan de Prins Bernhardlaan in Haarlem is afgelopen nacht een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Het is al de derde keer in een paar dagen tijd dat het huis doelwit is.

Een van de directe buren zat vannacht rond één uur achter zijn computer toen hij 'een enorme knal' hoorde. "Ik dacht eerst: ze hebben het bushokje verderop te grazen genomen. Toen ik beneden bij het raam kwam, zag ik overal glas op de grond en de gordijnen waren aan het smeulen. Ik heb aangebeld, maar er was niemand thuis. Daarna heb ik de politie gebeld."

Stenen

Wat hem opviel toen hij voor het ingegooide raam stond van de benedenwoning in de portiekflat, was dat het raam daarvoor blijkbaar al stuk was. "Er zat allemaal tape op het raam. Dat had ik eerder nog niet gezien." Een andere buurman vertelt dat er al twee keer met stenen tegen de ramen is gegooid. Eén keer lukte het om de steen naar binnen te krijgen.

Zondagavond stonden er volgens hem jongeren voor de woning die ergens verhaal over kwamen halen. De politie zou ze weg hebben gestuurd. Dat kan de politie niet bevestigen.

Lastercampagne

Uit het verhaal van een buurman valt op te maken dat er op Facebook een lastercampagne heeft gestaan over de bewoner. De politie bevestigt dat er 'onverkwikkelijke zaken gebeuren'. Meer kan een woordvoerder daar niet over kwijt. "We nemen alle informatie mee in het onderzoek. We beschouwen het als een ernstig feit wat er bij de woning is gebeurd." De politie heeft de bewoner afgelopen nacht gesproken. Die verbleef toen op een ander adres. Het is niet bekend of hij terugkeert in zijn woning.