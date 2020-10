De Peiling: Vind jij de nieuwe coronaregels te streng of juist niet streng genoeg?

Harder optreden

"Zeker in een brandhaard als Amsterdam zou hard moeten worden ingegrepen", zegt microbioloog Bert Mulder in De Peiling op NH Radio. Hij is lid van het Redteam; een groep van onafhankelijke wetenschappers die het kabinet gevraagd en ongevraagd van advies dienen. "Je kunt beter hard en stevig en kort en krachtig hele strenge maatregelen treffen, dan dat je het heel lang laat duren, want dat is op termijn niet vol te houden", vindt Mulder.



Veel besmettingen in Amsterdam

"Amsterdam zit met het aantal positieve testen al ver boven 'Zeer Ernstig', de hoogste categorie in de routekaart van het kabinet", zegt Mulder. "De grenswaarde voor die hoogte categorie is 250 besmettingen per 100.000 tests per week. In Amsterdam zijn het er nu al 400 per 100.000 tests. Als daar niet veel harder wordt opgetreden dan gaat die tweede coronagolf tot ver in 2021 duren en is de schade aan de economie en het sociale leven van mensen nog groter."

Wat vind jij?

Denk jij dat het met de gedeeltelijke lockdown die gisteravond is aangekondigd gaat lukken om de coronacijfers weer in het groen te krijgen?