Café Walhalla twee dagen na opening alweer dicht: 'Vandaag nog vol ertegenaan'

Koster maakte eerder deel uit van een vennootschap van een ander café in Beverwijk, maar is daar onlangs uitgestapt. Hij besloot zelf verder te gaan en een eigen café te openen, daar te lang mee wachten past niet bij zijn karakter. "Hoe eerder ik dit voor elkaar kreeg, des te beter. Het pand aan de Zeestraat dat ik op het oog had stond al sinds de eerste lockdown in maart leeg, dus ik kon het overnemen."

Dat hij morgenavond de deuren van Walhalla alweer moet sluiten vindt Koster jammer, maar hij wist dat het eraan zat te komen. "Vandaag gaan we nog een dagje open en ik verwacht de hele dag vol te zitten. Ik denk dat iedereen nog even een paar laatste drankjes komt drinken voordat de lockdown vanavond ingaat."

Steunpakket

Hoelang hij het financieel kan uitzingen, vindt Koster een lastige vraag. "Ik ga sowieso het steunpakket aanvragen, en verder ga ik de komende weken gebruiken om de puntjes op de i te zetten."