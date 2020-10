Amateurhockeyers maken zich op voor sober naseizoen: "Dit zagen we aankomen"

DE KWAKEL - Gisteravond werd er nog fanatiek getraind bij hockeyclub UHC Qui Vive in De Kwakel in de gemeente Uithoorn, maar dat zal de komende vier weken anders zijn. Alle amateur sportcompetities liggen er voorlopig uit. "Dit zagen we natuurlijk al aankomen", zegt voorzitter Pieter Litjens.

Voorlopig geen hockeywedstrijden meer bij Qui Vive - NH Nieuws

Op het terras van zijn club kijkt voorzitter van Qui Vive, Pieter Litjens, naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Sporten waarbij geen afstand kan worden gehouden of meer dan vier volwassenen bij elkaar moeten komen, zijn verboden. "Dit is hartstikke vervelend voor de clubs, maar zeker ook voor de sporters", zegt Litjens. "De afgelopen tijd hebben we natuurlijk gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen kunnen blijven sporten en elkaar kunnen zien, maar daar ligt ook wel weer een deel van het probleem."

De afgelopen maanden hebben sportverenigingen maatregelen genomen om op een zo veilig mogelijke manier te kunnen sporten. "Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de nieuwe maatregelen. Dan is het heel zuur om te zien dat het dus niet werkt", vertelt Litjens. Steun van de gemeente Door het sluiten van de kantines lopen de sportclubs veel omzet mis. Qui Vive is daarom in gesprek met de gemeente Uithoorn. "Wij hopen dat gemeente Uithoorn zijn best gaat doen om verenigingen ook financieel overeind te houden", zegt Pieter Litjens De hockeyers van Heren 3 komen het veld af na voorlopig hun laatste 'normale' training. De gebruikelijke borrel zit er nu niet in. "We willen wel heel graag, maar het is niet anders", zegt teamlid Sander.