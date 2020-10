IJmond 'Klotegevoel' bij Grandcafé Staal na nieuwe sluiting

IJMUIDEN - Cor Varkevisser, eigenaar van grandcafé Staal in het centrum van IJmuiden, dacht dat hij op het ergste was voorbereid. Maar de mededeling gisteravond dat de horeca vier weken dicht moet, raakte hem als een mokerslag. "Dit is wel echt een tegenvaller."

Met het voltallige personeel bekeken ze de persconferentie. "Om elkaar te steunen", zegt Cor. "En dat was nodig ook", vult personeelslid Joanie aan. "Want dit komt hard aan. Dit is toch niet normaal? Ik vind het erg, heel erg."

Quote "We slaan ons er wel doorheen, maar het moet niet langer dan een maand gaan duren" Cor Varkevisser, grandcafé Staal

Cor Varkevisser, oud-keeper van onder meer Telstar, Sparta en Excelsior, denkt dat hij zich er wel doorheen slaat. "Een maand zonder inkomsten is vreselijk. Al je vaste lasten lopen namelijk door. Misschien kunnen we er aan het eind van het jaar nog iets van maken. Het zou fijn zijn als de horeca met de feestdagen weer open is. Maar eerst door deze zure appel heenbijten."