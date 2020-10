Enkhuizer kroegbaas baalt van horecasluiting: "Steun nodig, anders kan ik sluiten"

En dat geldt ook voor Klein. "Anders kan ik gewoon sluiten. Het is de vraag wat het kabinet morgen gaat vertellen over steunmaatregelen, en anders is het gewoon een baan zoeken."

Premier Rutte benadrukte dat de rol van de horeca bij het aantal besmettingen tot nu toe beperkt is. "Maar het gaat wel meteen over grote groepen, en het gaat ook over veel contactmomenten, en dan kan het snel gaan." De kroegbaas heeft er weinig begrip voor. "Dat mensen elkaar opzoeken, daar hebben ze horeca niet voor nodig. Dat doen ze nu thuis. Ook nu we om 22 uur moeten sluiten gaan mensen nog bij elkaar thuis nazitten in vaak ook een kleinere ruimte."

Onbegrip over uitzonderingen

En dat er dan toch ook weer uitzonderingen zijn gemaakt vindt Klein niet uit te leggen. "Er zijn zalen waar je maar met dertig man mag zijn. Theaters waar veel mensen werken en die geen inkomsten hebben. En er zijn uitzonderingen gemaakt, kerken bijvoorbeeld. En dat is onrechtvaardig."