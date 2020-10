Nachtsuper: "Onze piek ligt in de nacht, dus we kunnen geen kant op"

En juist dat mag niet meer als morgenavond de nieuwe coronamaatregelen ingaan. De verkoop van drank is namelijk na acht uur 's avonds verboden. "Voor ons ligt de piek tussen tien uur 's avonds en twee uur 's nachts, dus ik ben bang dat we de tent wel dicht kunnen gooien."

De Andijker Max Wildoer zag de bui al een beetje hangen. "Ik voelde het wel aankomen met de aankondigingen, maar het is wel heel zuur." De jonge ondernemer bezorgt boodschappen in de nachtelijke uren. "We hebben van alles, maar over het algemeen komt het vooral neer op het bezorgen van alcohol."

Mogelijk ziet de ondernemer nog kans voor bezorging overdag. "Doordeweeks zijn mensen aan het werk dus dat kunnen we wel vergeten, maar in het weekend heb je nog kans dat mensen overdag echt geen zin hebben om naar de winkel te gaan en overdag wat bestellen. Maar dat is afwachten."

"Ik moet kijken naar alternatieve mogelijkheden om geld te verdienen, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen, zegt Waldoer eerlijk. "Hoe het bedrijf nu bestaat heeft het weinig nut, maar ik was al wel aan het verkennen om bijvoorbeeld eten te gaan bezorgen."

Op de bon

Wildoer heeft momenteel één werknemer in dienst. Voor een jong bedrijf liepen de zaken goed en de Westfries wist de bezorgdienst goed te vinden. De Andijker was al aan het verkennen of er uitbreiding kon komen met het bezorgen van eten, maar of dat nu versneld opgezet gaat worden dat weet hij nog niet. "Ik moet eerst de balans opmaken en kijken of ik mijn kosten eruit kan halen, hoeveel investering het vraagt en wat de gevolgen gaan zijn."

De ondernemer verwacht nu eerst de zaak te sluiten om na te denken over hoe de komende vier weken door te komen. "Het is jammer dat wij heel veel met bestellingen werken en die moeten wij achteraf betalen dus die rekeningen komen nog. De drank zelf is gelukkig lang houdbaar, dus die voorraad komen we hopelijk later kwijt."