Coronateleurstelling: net geopend restaurant nu alweer dicht

AMSTERDAM - Horecagelegenheden moeten de komende vier weken hun deuren volledig sluiten volgens de nieuwe coronamaatregelen. Dit geldt ook voor restaurant Momi in Amsterdam Zuidoost dat net twee weken geopend is. Het restaurant was juist volledig afgesteld om coronaproof bij elkaar te komen. "In Amsterdam Zuidoost houden de mensen wel van gezelligheid. Ze komen toch bij elkaar en ik kon dat goed faciliteren", aldus eigenaar Ingram Sarpong.