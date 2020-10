Europa Cup handbalwedstrijd SEW hangt aan zijden draadje na persconferentie

NIBBIXWOUD - Voor de handbalvrouwen van SEW kan de boodschap die premier Rutte vanavond bracht, zomaar flinke impact hebben. Komend weekend staan twee Europa Cup-wedstrijden op het programma in Wognum, waarvan de doorgang onzeker is: "Het is een moeilijke situatie want de Spaanse tegenstanders hebben een topsportstatus, maar onze meiden niet."

Herman op den Kelder is topsportmanager bij SEW en hij heeft er een hard hoofd in. "We moeten volop aan de bak om uit te zoeken wat dit voor komend weekend betekent en zijn in gesprek met het ministerie en het Nederlands Handbal Verbond (NHV) om te kijken of wij een uitzondering vormen."

Zelf zal de club de stekker er niet uit trekken, want daar staat een flinke boete op. "Als wij de wedstrijd nu afzeggen moeten we 10.000 euro boete betalen aan de European Handball Federation (EHF). We moeten daarom goed kijken wat de juiste stappen hierin zijn, want als het niet door mag gaan, dan is dit overmacht."

Boete

De club speelt weliswaar op eredivisieniveau, maar handbal is in Nederland geen professionele sport en de spelers hebben dan ook geen zogeheten A-status die nodig is om de sport op professioneel niveau uit te kunnen blijven oefenen na de afkondiging van de coronamaatregelen. "We gaan in gesprek met het ministerie en de bond om te kijken of wij een uitzondering vormen, maar het kan zomaar zijn dat wanneer je geen professionele sporter bent, je gewoon amateur blijft."

Het vrouwenteam dat meedoet op Europees niveau had vorige week eigenlijk op Gran Canaria moeten zijn voor de wedstrijden, maar corona gooide hier ook al roet in het eten. "Het zou betekenen dat wij bij terugkomst allemaal tien dagen in quarantaine moeten en dat is voor het team niet mogelijk." Omdat de tegenspeelsters wel een profstatus bezitten werd besloten de heen- én terugwedstrijd in Nederland te spelen.