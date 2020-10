Horeca Schiphol blijft achter beveiligingscontrole gewoon open

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eet- en drinkgelegenheden op Schiphol Plaza en ook de horeca in de vertrek- en aankomsthallen moeten net als in de rest van het land voorlopig dicht. Achter de security mogen ze openblijven. Het idee daarachter is dat passagiers daar op geen enkele andere manier aan eten of drinken kunnen komen.

Bij de eerste horecasluiting in maart moesten wel alle cafés en restaurants achter de beveiligingscontrole van Schiphol dicht. Alleen de zogenaamde 'grab and go'-verkooppunten, waar voedsel kan worden afgehaald, mochten daar openblijven.

Luxe lounge

De luxe wachtruimtes voor business class-reizigers hoefden toen ook niet dicht, maar het serveren van eten en de buffets waren verboden. Toen bleek dat de Aspirelounge de regels overtrad door toch een buffet aan te bieden, greep de burgemeester van Haarlemmermeer in en liet de marechaussee de activiteiten opdoeken. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen.

Winkels

Voor de winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole geldt overigens geen uitzondering. Die moeten net als alle andere winkels in Nederland dagelijks om 20.00 uur dicht zijn.