Horeca vier weken dicht: "Morgen laatste avondmaal"

Steunmaatregelen

Premier Rutte gaf in de persconferentie aan dat er steunmaatregelen komen voor de horeca. Keinemans: "Ik heb nog geen idee hoe die steunmaatregelen eruit zien. Over twee weken gaan ze evalueren en zien ze dat de besmetting niet teruglopen, want het komt niet uit de horeca. Vervolgens komt er een lockdown en zijn wij ook weer de dupe en moeten we langer dicht."