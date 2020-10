Wiegman maakt 24-koppige selectie voor EK-kwalificatieduels bekend

ZEIST - Bondscoach Sarina Wiegman heeft de 24 namen bekendgemaakt die ze meeneemt voor de EK-kwalificatieduels met Estland en Kosovo. Daarin is onder andere plek voor Inessa Kaagman, Stefanie van der Gragt, Lize Kop, Katja Snoeijs en Ashleigh Weerden.

Keepster Sari van Veenendaal moet de eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen tegen Estland, op 23 oktober in Groningen, aan zich voorbij laten gaan. De doelvrouw van PSV heeft last van een heupblessure. Mogelijk keert ze voor de uitwedstrijd tegen Kosovo (27 oktober) weer terug in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman, die 24 speelsters heeft geselecteerd voor het tweeluik.

De 20-jarige Moon Pondes (PEC Zwolle) is als vierde keepster aan de Nederlandse selectie toegevoegd. Loes Geurts (hersenschudding), Anouk Dekker (bovenbeen), en Jill Roord (knie) zijn vanwege blessures niet beschikbaar.

De Nederlandse vrouwenploeg is in groep A ongeslagen koploper met 21 punten uit 7 duels, gevolgd door Rusland met 12 punten uit 6 wedstrijden.