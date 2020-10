Hoornse verkrachter Mourad T. vandaag voor de rechter

HOORN - Na ruim een jaar in voorarrest te hebben gezeten, hoort de 31-jarige Mourad T. vandaag welke straf er tegen hem wordt geëist. T. wordt verdacht van een brute verkrachting in de nacht van 31 mei op 1 juni 2019 en twee aanrandingen in datzelfde voorjaar.

Het dossier is rond en dat betekent dat na vele pro-formazittingen de zaak inhoudelijk behandeld wordt. "Het heeft lang geduurd en het dossier is omvangrijk. De zitting zal de hele dag in beslag nemen", aldus advocaat van de verdachte Jeroen Dallinga. In de bewuste nacht van 1 juni 2019 werd het 23-jarige slachtoffer van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht aan de Holenweg in Hoorn. Hij dwong haar tot seksuele handelingen en bedreigde haar: "Wees stil of ik snij je keel door." De vrouw fietste op dat moment op het fietspad aan het einde van de Holenweg en was vanuit het centrum onderweg naar huis. Te voet wist zij uiteindelijk weg te komen.

Quote "Ik had er echt voor haar willen zijn op dat moment" Wilma tolsma - buurtbewoner

De onrust in de buurt was destijds groot. Wilma Tolsma, die al ruim dertig jaar aan de Hunzeweg woont, reageerde destijds geschrokken. "Ik ben zelfs nog drie keer wakker geweest die nacht, maar ik heb niks gehoord. Ik had er echt voor haar willen zijn op dat moment." Bekijk hier de reportage van toen terug. Artikel gaat verder onder de video.

Onrust in Hoornse wijk na verkrachting: "Ik had er voor haar willen zijn op dat moment" - NH Nieuws

Drie weken na de verkrachting wordt T. eind juni 2019 opgepakt. De politie heeft een huiszoeking gedaan en meerdere spullen in beslag genomen. Ontkenning Na uitgebreid DNA-onderzoek wordt T. ook nog verdacht van twee aanrandingen in maart en april dat jaar. In Hoorn en Zwaag vergreep hij zich aan twee jonge vrouwen die beiden alleen op de fiets zaten. Ze werden van hun fiets gesleurd, geslagen en bestast. Het DNA van T. werd bij alle drie de slachtoffers aangetroffen. Maar hij ontkent tot nog toe iedere aanklacht. Niet de eerste keer Eerder werd Mourad T. al veroordeeld voor een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Om zijn daden te verbloemen, keerde hij toen niet terug van proefverlof. In plaats daarvan knipte hij zijn enkelband door en verdween weken van de radar. Toen hij werd opgepakt, spoot hij een dosis pepperspray in het gezicht van de agent die hem wilde aanhouden. Het 16-jarige slachtoffer liet eerder al aan De Telegraaf weten door een hel te gaan met de nieuwe rechtszaak tegen T.. Halverwege 2018 kwam hij vrij en nog geen jaar later sloeg hij opnieuw toe. Psychologisch onderzoek In eerste instantie weigerde Mourad T. mee te werken aan psychologisch onderzoek. Dit tot verbazing van Tweede Kamerlid Attje Kuiken (Pvda). Zij maakt zich er hard voor dat verdachten van zedenzaken verplicht pyschologisch onderzocht moeten worden, omdat in de eerdere zaak waar T. voor veroordeeld voor werd, dat niet zou zijn gebeurd. Minister Dekker van Rechtsbescherming zei vorig jaar zomer toe in overleg te treden met het Openbaar Ministerie (OM) om in kaart te brengen of psychologisch onderzoek bij ernstige zedenzaken standaard nodig is. Naar aanleiding van het onderzoek, oordeelde de minister in een Kamerbrief dat verplichtstelling niet nodig is. Maar dat is voor Tweede Kamerlid Attje Kuiken niet genoeg, ze gaat het opnieuw aankaarten.

De rechter-commissaris besloot in deze huidige rechtszaak wel dat het onderzoek bij het Pieter Baan Centrum er zou komen. En dat onderzoek zal vandaag ook verder in de rechtbank worden toegelicht. Slachtofferverklaringen Daarnaast zullen alle drie de slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht en een slachtofferverklaring voorlezen, aldus de advocaat van een van de slachtoffers. In de afgelopen zitting werd al duidelijk dat ook alle drie een schadevergoeding eisen. De zitting begint om 9 uur en zal vermoedelijk de hele dag duren. Advocaat Dallinga: "De rechtbank zal proberen de zaak geheel te behandelen en af te sluiten zodat er met een paar weken een uitspraak komt. Maar of dat ook lukt, is nog moeilijk te voorspellen."