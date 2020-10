🔴 LIVE: Persconferentie Rutte en De Jonge over nieuwe, strenge coronamaatregelen

NOORD-HOLLAND - Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond vanaf 19.00 uur een persconferentie over de gevolgen van het coronavirus. Naar verwachting kondigen zij daarbij verregaande maatregelen aan om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in te dammen.

Gisteravond laat werd al duidelijk dat de horeca waarschijnlijk weer volledig zal moeten sluiten. In een conceptversie van de routekaart met maatregelen die is uitgelekt valt ook onder andere te lezen dat amateursporten voor volwassenen aan banden worden gelegd.

Mogelijk wordt het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen teruggebracht naar drie per dag. Je mag nu al maximaal drie personen ontvangen, maar door de maatregel over een hele dag te laten gelden hoopt het kabinet te voorkomen dat mensen in 'shifts' naar een huisfeestje komen.

Onduidelijkheden

Over een aantal mogelijke maatregelen bestaat nog wat onduidelijkheid. Zo zou mogelijk worden aangekondigd dat mensen alleen nog maar gebruik mogen maken van het openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen. In de routekaart is hier niets over te lezen.

Daarnaast wordt het mogelijk verboden om na 20.00 uur alcohol te verkopen.