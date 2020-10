GGD opent nieuwe teststraat in Heerhugowaard-Noord

HEERHUGOWAARD - GGD Hollands Noorden opent begin november een nieuwe teststraat in Heerhugowaard-Noord. Dat wordt de vijfde testlocatie in Noord-Holland Noord naast die op Texel, in Den Helder, Zwaag en Alkmaar.

Dat laat de GGD weten in een persbericht. De nieuwe teststraat wordt ingericht om de testcapaciteit voor bewoners van het noorden van de provincie te vergroten. Volgens de GGD schuurde dat tot nu toe tegen de maximale capaciteit aan.

In de nieuwe teststraat, die gevestigd wordt in een pand van Stammis Horecaverhuur aan de Delta in Heerhugowaard, kunnen zo'n duizend testen per dag verwerkt worden. De GGD verwacht daarnaast voor het einde van het jaar nog een extra teststraat te openen in de regio.