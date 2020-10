FC Zaandam gestraft voor het schrappen van voetbalweekend

ZAANDAM - Het eerste team van FC Zaandam krijgt drie punten aftrek van de KNVB. De club had alle afgelopen weekend alle wedstrijden afgelast, omdat het onmogelijk zou zijn om je rond het veld aan de coronaregels te houden. De KNVB voelt daar weinig voor en straft de club.

Afgelopen zaterdag zou het eerste team tegen HBOK, maar de club heeft de wedstrijden allemaal geannuleerd. Ook de overige seniorenteams en jeugdteams hadden geen wedstrijden na het besluit van de club. Dat komt de FC Zaandam nu dus op een disciplinaire straf van drie punten in mindering te staan.

'Voortrekkersrol'

"Er gaan te veel mensen in een kleedkamer, er wordt toch nog stiekem een biertje gedronken op de club en de anderhalve meter afstand is een probleem", vertelde voorzitter Ard-Jan van Tilborg nadat FC Zaandam de wedstrijden van het programma had gehaald.

"Met het besluit om de wedstrijden niet door te laten gaan willen we een voortrekkersrol pakken en hopen we een discussie op gang te brengen." Volgens Van Tilborg zouden de problemen namelijk binnen veel meer amateurverenigingen spelen, zoals tennis-, korfbal-, of hockeyclubs.