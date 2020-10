Omarmprijs 2020: Jeanet organiseert een rollator flashmob

Op 22 oktober wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. AT5 gaat langs bij de initiatiefnemers en bezoekt vandaag Jeanet Alles van Stichting On & Backstage.

Jeanet woont en werkt in Noord, en organiseert met haar stichting On & Backstage geheel vrijwillig theatervoorstellingen voor mensen die te weinig geld hebben om naar het theater te gaan. Hoewel het thuiswerken haar prima afgaat, zou een groter kantoor geen overbodige luxe zijn. "Het zou toch prettiger werken zijn in zo’n kantoor à la John de Mol", zegt vriendin Inge, Jeanets rechterhand. Met haar stichting heeft Jeanet al een aantal succesvolle theatervoorstellingen op haar naam gezet, en vandaag repeteert ze voor haar nieuwste productie: een rollator flashmob. En zonder rollators geen flashmob natuurlijk, dus daarom volgen we Jeanet naar de plek waar de karretjes moeten worden opgehaald. Alle acteurs zijn keurig op tijd en staan klaar om de rollators in de bus te laden, maar dan blijkt er een klein probleempje te zijn: de deur zit op slot.





De senioren laten zich echter niet uit het veld slaan en terwijl Jeanet naar huis snelt om de huisbaas te bellen beginnen zij, weliswaar zonder rollator, vast aan de repetitie op de parkeerplaats. Even later verschijnt Jeanet weer en kunnen de rollators dan eindelijk van stal worden gehaald. Het zit de groep niet helemaal mee, want ook het inklappen en inladen van de rollators veroorzaakt enige vertraging. Wanneer de groep met behoorlijk wat verloren tijd bij de repetitieruimte in de Banne aankomt lijkt de volgende tegenslag alweer voor de deur te staan, want de muziek gaat maar niet aan. Gelukkig is dat maar van korte duur, en kan de rollatordans eindelijk beginnen! Van alle tegenslag is dan niets meer te zien: de rollatordans loopt op rolletjes.