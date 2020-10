Politie zoekt getuigen mishandeling fietser Vondelpark, slachtoffer in coma

Rond 22.15 uur kreeg de politie een melding over een persoon die op de grond lag aan de Amstelveenseweg ter hoogte van de in- en uitgang van het Vondelpark. De politie laat weten dat de verdachte ervandoor is gegaan in de richting van de Zeilstraat, waarbij het slachtoffer zwaargewond achterbleef.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er een ruzie is ontstaan tussen dader en slachtoffer na een verkeerstwist. De politie meldt ook dat er mensen zijn geweest die de mishandeling hebben gefilmd, en zij roept deze mensen met beeldmateriaal of andere getuigen dan ook op contact op te nemen.