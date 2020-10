Actievoerders Texel strijden door tegen komst 100 parkeerplekken

TEXEL - Een paar weken geleden stemde de Texelse gemeenteraad met een kleine meerderheid nog voor de komst van een parkeerterrein voor 100 auto's op de voormalige ijsbaan van Den Burg. De actiegroep die al een jaar in opstand komt tegen de plannen en het terrein heeft omgedoopt in Jac. P. Thijssepark, zegt nu dat ze een sterke troef in handen heeft. "De gemeente mag er geen parkeerterrein aanleggen omdat dat in strijd is met het groene bestemmingsplan!"

Pieternel Geurts en Sajkkeliene Klaassen strijden al een jaar samen met een groep verontruste Texelaars. Ze willen niet dat de gemeente van de ijsbaan een parkeerterrein maakt.

"Er is al zo weinig groen en ruimte in het dorp. En een parkeerterrein hier is totaal overbodig want 5 minuten verderop ligt bij de nieuwe sporthal een prachtig parkeerterrein waar altijd volop plek is. Moeten mensen iets verder lopen naar het centrum, maar wat geeft dat!"

Een petitie vanuit de actiegroep werd gesteund door honderden sympathisanten. Ze doopten het ijsbaanterrein feestelijk om in het Jac. P. Thijssepark, vernoemd naar de grote Nederlandse natuurbeschermer die ook ooit onderwijzer op Texel was.

Behoefte

De gemeente geeft steeds aan dat er behoefte is aan meer parkeergelegenheid voor mensen die het centrum van Den Burg willen bezoeken. Met een krappe meerderheid werd enkele weken het plan aangenomen om 100 parkeerplekken te maken op de ijsbaanweide. De gemeente stelde voor aan bewoners om mee te praten over de invulling van het overgebleven stuk ijsbaan. De actiegroep wijst dit van de hand. "Er blijft maar een klein stukje over en als we mee gaan denken dan worden we medeverantwoordelijk. Dat willen we niet" zegt Pieternel.