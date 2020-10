Opluchting en verdriet bij Hoorns verpleegtehuis na noodlottige coronauitbraak

HOORN - Een zucht van verlichting gaat over de tweede verdieping van verpleegtehuis Westerhaven. Na meerdere coronabesmettingen op een afdeling moest de hele tweede verdieping in quarantaine . Vandaag mag een deel van de bewoners hun kamer weer uit. Dat betekent weer vrijheid, maar ook verdriet: vier bewoners zijn overleden door het coronavirus.

Met vijf besmettingen op één afdeling is het verzorgingshuis zelf in zijn geheel er goed vanaf gekomen, maar voor de bewuste afdeling geldt dat niet. De quarantaine en het verlies van vier bewoners heeft flinke impact gehad op zowel de bewoners als de werknemers, vertelt Erika Rouw, kwaliteitsverpleegkundige van de bewuste afdeling.

Dat laat volgens Erika goed zien wat een impact de quarantaine heeft gehad op de bewoners. "De eerste week is dat nog wel goed te doen, maar de tweede week merkte je dat de bewoners uit hun doen zijn. Ze zijn zichzelf niet, missen ritme en worden knorriger."

De bewoners mochten in deze quarantaine wel gewoon bezoek ontvangen en dat was dan ook een welkome afleiding. Ook de werknemers deden extra hun best. "Soms is een collega gewoon gezellig even bij een cliënt op de bank gaan zitten, om even voor wat nabijheid te zorgen."

Naast verveling door de quarantaine zorgde het rondwarende virus op de afdeling voor angst onder de bewoners en werknemers. De afdeling die het betreft is er een waar veel dementerende cliënten wonen en het denkniveau verschilt sterk.

Angst voor besmetting

"De één heeft het besef wel en zij delen hun angst wel met ons, maar juist de cliënten die vergeetachtig zijn zijn zorgelijk: ze vergeten ook wanneer ze besmet zijn en kunnen dan zomaar op de gang staan: "Ben ik besmet? Maar ik heb nergens last van." Dat is voor sommige bewoners moeilijk te begrijpen."

Het feit dat alle besmettingen op dezelfde afdeling plaatsvonden, maakt het loodzwaar voor de bewoners en medewerkers, vertelt Erika. "We zijn gewend dat er met regelmaat mensen wegvallen in een verzorgingshuis, maar vier achter elkaar dat is heftig." De zorg voor comapatiënten is intensief: elke besmette cliënt heeft elk uur zorg nodig en daarbij moet de verpleging steeds alle beschermingsmiddelen aan-en uittrekken. "Het is heftig. Ik heb echt een medewerker wel horen zeggen: 'Ik weet niet of ik dit morgen weer aan kan', vertelt Erika.

Afscheid

Het afscheid nemen van de vier weggevallen bewoners was niet mogelijk voor het personeel. "Normaal gesproken houden we een wake, maar deze patiënten moesten een uur na overlijden meteen verplaatst worden. Dat is gek als iemand hier al zo lang woont."