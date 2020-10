Peter brengt eten rond voor allerarmsten: "Weggeven is beter dan weggooien"

AMSTERDAM - De allerarmsten van Amsterdam kunnen dagelijks gratis voedsel krijgen van Blije Buren. Een stichting die al twaalf jaar overal in de stad voedsel ophaalt, dat anders in de prullenbak zou belanden. Met wat de vrijwilligers ophalen, voedt Blije Buren dagelijks meer dan 80 mensen. En dat gaat zo goed dat ze willen gaan uitbreiden.

Ondanks de lange dagen, doet hij het graag. "Dit zijn de mensen waar de maatschappij geen oplossing voor heeft. Ik ben zelf ook zo geweest. Ben een boefje geweest, heb in de gevangenis gezeten. Daar bleek ik een heel creatief mens te zijn. Ik ging schrijven en schilderen." En van het een kwam het ander.

Peter Hoeboer runt de stichting Blije Buren al twaalf jaar met hart en ziel. Vroeg in de ochtend, om 8.00 uur, begint hij zijn ronde door de stad langs de 180 donateurs van voedsel. Daarna helpt hij met sorteren en om 23.00 uur is de laatste zak met eten uitgedeeld.

Meer dan voedsel

Peter en zijn vrijwilligers geloven erin dat ieder mens een talent heeft. Maar als je honger hebt, is dat wel het laatste waar je mee bezig bent. En dus geeft Blije Buren de mensen die buiten de maatschappij vallen extra eten. En als ze zich na verloop van tijd daar niet meer druk over maken, kijkt Peter of ze misschien andere hulp nodig hebben. Daar kan de stichting dan ook mee helpen. En zo geven ze dagelijks meer dan voedsel alleen.

Blije Buren heeft sinds kort de ANBI-status verworven, en is bezig met subsidie-aanvraag bij de gemeente. Daarmee hoopt de stichting uit te kunnen breiden door de hele stad. Niet alleen met voedselpakketten, maar nadrukkelijk met ontmoetingsplekken. Waar mensen tot zichzelf kunnen komen en met hulp weer aansluiting kunnen vinden in de maatschappij.