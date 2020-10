De taxibranche ligt op z'n gat: "We zijn echt ons spaargeld aan het opeten"

Hedy doelt niet alleen op de afname in het toerisme als grote oorzaak, maar ook op de zakelijke klanten die zij normaal naar conferenties en beurzen rijden. "Op dit moment rijden we voor zo’n 30 á 40 procent van wat we normaal zouden rijden. Dat komt omdat mensen nog wel een beetje uitgaan nu. Na de persconferentie zal dat hoogstwaarschijnlijk ook wegvallen."

"Er is gewoon geen werk. We zitten nu op zo’n 1% van onze capaciteit van vóór de coronacrisis", zegt Willem Drieling, van Holland Travel Group. Ook Hedy Borreman, hoofd van Taxi Centrale Amsterdam, is weinig positief. "Ja, de business is ongeveer ingestort."

"We houden de persconferentie goed in de gaten vanavond"

Er is al veel gelekt over de persconferentie, zoals De Volkskrant die de routekaart van de overheid in handen kreeg. Daaruit blijkt inderdaad dat de horeca waarschijnlijk tijdelijk dicht moet.

Dat vreest ook meneer Tanouti, van Taxi Direct Amsterdam. "We houden de persconferentie goed in de gaten vanavond, want als nu ook nog de horeca dichtgaat zullen we nog minder diensten moeten verdelen onder onze chauffeurs. En we missen nu al zo’n 80 procent van de diensten."

Grenzeloos probleem

Voor Willem Drieling, van Holland Travel Group, is de persconferentie wat minder spannend: "Vooral wat er in het buitenland gebeurt, heeft voor ons veel effect. Het vliegverkeer vanuit het noorden van het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld afgesloten nu. Dat merken we direct omdat we veel van en naar Schiphol rijden."

Wel of niet met spanning op de bank zitten vanavond is dus niet zozeer een teken van succes: de taxibranche voelt het van alle kanten. "We zijn echt ons spaargeld aan het opeten. Die dure auto die we hebben, ja die kan je teruggeven. Maar dan blijf je met een schuld zitten, dat is gewoon onmogelijk. Ja, het wordt steeds moeilijker voor onze chauffeurs."