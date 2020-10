Vermoeide Sinkeldam stapt af in tiende etappe Giro d'Italia

TORTORETO/ALKMAAR - Ramon Sinkeldam heeft de handdoek in de ring moeten gooien tijdens de tiende etappe van de Giro d'Italia. Zijn ploeg Groupama-FDJ meldt dat de renner al een paar dagen last heeft van vermoeidheid.

De wielrenner uit Alkmaar moest in de etappe van Lanciano naar Tortoreto op zo'n 97 kilometer voor de finish opgeven. Hij was al niet fit en kon het hoge tempo in de beginfase van de etappe niet volgen.

Sinkeldam was in de Giro een van de handlangers van sprinter Arnaud Démare, die drie ritten op zijn naam schreef. De ploeg kende al twee uitvallers en is door het opstappen van Sinkeldam nog verder uitgedund tot slechts vijf renners.

Corona bij Jumbo-Visma

Het regent 'abandons' van Nederlandse renners in de Ronde van Italië. Eerder haakte Pieter Weeneing al geblesseerd af. Vandaag kwam daar ook nog een hele rits renners van de Jumbo-Visma-ploeg bij. Steven Kruijswijk testte positief op het coronavirus en moest de Giro verlaten. Zijn ploeggenoten, waaronder Antwan Tolhoek, Koen Bouwman en Jos van Emden moesten daardoor ook afstappen.