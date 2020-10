Telstar gaat wedstrijdshirts met omhaal van Korpershoek op voorkant verkopen

VELSEN-ZUID - In de wedstrijd tegen TOP Oss speelde Telstar er al mee: het speciale shirt met Frank Korpershoek op de borst. Nu is het tricot ook te koop voor supporters.

Maagdelijk wit

Telstar speelt dit seizoen zonder vaste shirtsponsor. Het shirt is daardoor in principe maagdelijk wit, waardoor er plek is voor een sponsor. “Soms staat er een naam van een bedrijf op onze shirts, we verkopen die positie nu per wedstrijd. Maar we zoeken nog naar een naamgever voor het stadion en een vaste shirtsponsor”, zei voorzitter Pieter de Waard onlangs tegen Trouw.

De spelers van Telstar droegen het shirt in de wedstrijd tegen TOP Oss. Dat was de 374ste wedstrijd van Korpershoek voor Telstar. Een week eerder nam de 35-jarige middenvelder tegen Jong PSV het record al over van Fred Bischot.