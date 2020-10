Inwoners van Koggenland meest vermogende Westfriezen

Overzicht van het doorsnee vermogen per inwoner laat zien dat inwoners van Koggenland gemiddeld het meeste bezit hebben met een kapitaal van 157.000 euro per inwoner. Over het algemeen zijn de Westfriezen behoorlijk rijk: bijna alle Westfriese gemeentes hebben per inwoner een hoger bezit dan het landelijk gemiddelde, dat op 49.8000 euro ligt.

Stedelingen hebben minder bezit

Met een uitzondering voor de Horinezen, die 'scoren' onder het landelijk gemiddelde met een vermogen van 46.000 euro per inwoner. Dit past in een landelijke trend; in steden is volgens het CBS het vermogen over het algemeen lager dan in de buitengebieden.

Na Koggenland bovenaan de lijst, volgt Drechterland met een vermogen van 154.000. In de gemeente Opmeer bezitten de inwoners gemiddeld 132.000 euro en in de overige gemeentes zijn dat Medemblik (104.600), Stede Broec (84.700) en als minst vermogend de gemeente Hoorn met een kapitaal van 46.100 per inwoner.