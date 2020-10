Bloemendaal rijkste gemeente, Amsterdamse huishoudens hebben kleinste vermogen

NOORD-HOLLAND - Huishoudens uit Bloemendaal hebben gemiddeld het hoogste vermogen in onze provincie. Het gemiddeld vermogen is daar 381.100 euro. In Amsterdam hebben huishoudens het laagst gemiddelde vermogen met 8.400 euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De vermogens zijn berekend over vorig jaar. Gemiddeld hadden Nederlandse huishoudens 49.800 euro. Bij de berekening van het vermogen wordt ook de waarde van woningen meegenomen.

Het gemiddelde vermogen van Nederlanders was in 2019 49.800 euro. Dit is 12.000 euro meer dan in 2018. Dit komt voornamelijk doordat de waarde van huizen is gestegen.

Bloemendaal het 'rijkst'

Op basis van het gemiddelde vermogen per huishouden is Bloemendaal niet alleen de rijkste gemeente van Noord-Holland, maar van heel het land. In de top tien van gemeenten met de hoogste vermogens staan ook Laren (375.600), Heemstede (283.400 euro) en Bergen (228.300 euro).

Het vermogen is volgens het CBS het hoogst onder ouderen; de groep 65-plussers hebben het hoogste vermogen van alle leeftijdsgroepen. Dit komt voornamelijk omdat zij een eigen woning hebben, waar bovendien weinig of geen hypotheekschuld meer op zit.

Amsterdam

In de hoofdstad hebben huishoudens gemiddeld het kleinste vermogen met 8.400 euro. Ook in andere grote steden, zoals Rotterdam, zijn de vermogens van huishoudens klein. Dit komt volgens het CBS, omdat in de grote steden veel 'jongeren, uitkeringsoontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond' wonen.

Den Helder heeft na Amsterdam het kleinste vermogen. Daar is het vermogen van een huishouden gemiddeld 17.500 euro.

Bekijk hieronder wat het gemiddelde vermogen is in jouw gemeente: