Kortenhoefse kunstenaar doet weer een gooi naar 'Europees Kampioen Zandsculpturen'

KORTENHOEF - Door de coronamaatregelen werd het EK Zandsculpturen in Zandvoort uitgesteld, maar deze week kunnen de zandkunstenaars alsnog al hun creativiteit kwijt in de bergen zand, die in Zandvoort zijn neergelegd.

Vanwege de aanhoudende maatregelen doen er dit jaar alleen Nederlanders mee aan het Europees Kampioenschap. Het thema dit jaar is 'Zandvoort goes Wild'.

Een zandsculptuur bouwen in de herfst is niet zo gemakkelijk. "De moeilijkheidsgraad zit hem toch wel in de weersomstandigheden. Je kunt alles plannen in je sculptuur, maar het weer kun je nooit plannen. De ene keer heb je te maken met heel veel droogte, de andere keer met heel veel wind", vertelde Maxim eerder.

Maar nu de sterke deelnemers uit het buitenland er dit jaar niet zijn, zijn de kansen voor Maxim groter. Het is namelijk alweer vijf jaar geleden dat hij het EK voor het laatst gewonnen heeft. "Het mag wel weer eens gaan gebeuren", zegt hij lachend.

Verslaggever Sjoerd Hilarius ging langs bij de Kortenhoever en is natuurlijk reuze benieuwd wat hij dit jaar gaat maken: