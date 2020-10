De Peiling: Vind jij het hoog tijd voor een korte strenge lockdown?

Stevig ingrijpen met een korte strenge lockdown van een paar weken, is nodig om het coronavirus onder controle te krijgen. Horeca en musea dicht. Thuis geen visite ontvangen en in je eigen stad of dorp blijven. Dat zegt het Redteam; een groep onafhankelijke wetenschappers die het kabinet adviseert over coronamaatregelen. Vind jij dat het kabinet dit advies moet volgen?

ANP

Hamerslag

Volgens het Redteam is er nu een stevige hamerslag nodig om verspreiding van het coronavirus af te remmen. De maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen hebben onvoldoende effect. Die maatregelen moesten de mobiliteit van mensen verminderen, maar dat is nauwelijks gebeurd. Ondertussen wordt het weer behoorlijk druk met coronapatiënten in ziekenhuizen, zoals bij het Amsterdamse UMC.

Wat is het Redteam?

Het Redteam is een groep van 12 onafhankelijke wetenschappers die het kabinet gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Ze kwamen in beeld toen het kabinet ze vroeg het coronabeleid van voor 1 september te evalueren. Bij overheidsorganisaties en in het bedrijfsleven worden Redteams ingezet om kritisch naar een organisatie te kijken en andere zienswijzen en oplossingen aan te dragen. Volop onderweg

Het Redteam keek hoeveel parkeerkaartjes er zijn gekocht en hoe vaak mensen een routeplanner hebben geraadpleegd na de vorige persconferentie van premier Rutte. Dat nam amper af. Ook werd er nog volop gebruik gemaakt van mobiel dataverkeer op telefoons. Dat had flink af moeten nemen als mensen thuis werken, zo min mogelijk de deur uit gaan en van hun eigen wifi gebruik maken. Strenge maatregelen

Door nu een korte strenge lockdown in te voeren hoopt het Redteam dat langdurige maatregelen niet nodig zijn. Er wordt onder andere voorgesteld om het bezoek aan verpleeg- en verzorgingshuizen weer tijdelijk te verbieden, de horeca en musea te sluiten, thuis geen visite meer ontvangen, en alleen de hoognodige reizen te maken, maar dan alleen in eigen stad of dorp.

Persconferentie

Het kabinet zal dinsdagavond om 19:00 uur nieuwe maatregelen aankondigen in een poging het oplopende aantal coronabesmettingen weer in te dammen. Welke adviezen van het Redteam worden overgenomen is niet duidelijk. Er is al wel uitgelekt dat een algehele sluiting van de horeca dreigt en dat reizen met het openbaar vervoer beperkt wordt tot essentiële reizen. Wat vind jij?

Zie jij zo'n korte stevige lockdown als een hoognodige ingreep of denk je dat we met minder strenge maatregelen ook goed uit de coronacrisis komen? We horen graag hoe jij daarover denkt.