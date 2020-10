Van artiest tot verpleegkundige: corona zet streep door het avontuurlijke leven van Mitchell

AMSTERDAM - Binnen vijftien seconden zijn alle stoelen omgedraaid. Met 'Redemption Song' van Bob Marley in The Voice of Holland verovert Mitchell Brunings vele harten. Dat was 2013. Vanaf dat moment kon de psychiatrisch verpleegkundige leven van zijn passie: muziek maken. Hij reisde jarenlang de hele wereld over. Maar het coronavirus zette daar een dikke streep door. Nu is Mitchell weer 'terug bij af'. Als verpleegkundige bij GGZ-instelling Mentrum aan de Amsterdamse Eerste Constantijn Huygensstraat.

Mitchell Brunings heeft dik acht jaar lang zijn droom geleefd. Muziek maken met vrienden, volle zalen, goed geld, dure hotels, reizen naar New York, Rio en de Chinese Muur. Als Bob Marley met zijn tributeband, als Bob Marley in The Bob Marley Musical, met de Rootsiders (waar hij begon als achtergrondzanger), of gewoon als Mitchell. Maar nu komt ie niet meer aan de bak. Vanwege corona.

Mitchell was voor zijn doorbraak in 2013 psychiatrisch verpleegkundige. En dat werk heeft hij noodgedwongen weer opgepakt. Hij heeft een gezin, moet de rekeningen betalen, en het potje dat hij als muzikant heeft gevuld loopt leeg. "Van artiest naar verpleegkundige. Dat zijn wel heel twee verschillende werelden, haha. Het was wel even slikken." Tekst gaat door onder de video

Van artiest tot verpleegkundige: corona zet streep door avontuurlijk leven van Mitchell - NH Nieuws

Bij de GGZ-afdeling in Amsterdam zijn ze trouwens heel blij met Mitchell, omdat juist nu extra handen hard nodig zijn. Want ziekenhuizen zijn volgens Mitchell veel te druk bezig met de coronazorg. "Ze nemen geen psychiatrische patiënten meer op. En die komen dus bij ons aan de deur. In die zin is het misschien wel goed dat ik op de vloer sta." Mitchell staat ook prima op die vloer, maar hij mist toch ook wel het podium. "Muziek geeft mij toch de meeste vreugde. Dus als ik kan kiezen...?"