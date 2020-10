Hoornse Joey Vriend brengt zijn eerste album uit: "Ik ben erg perfectionistisch"

Na tien jaar liedjes schrijven vond de Hoornse Joey Vriend het toch wel eens tijd worden voor een album. Afgelopen vrijdag bracht hij zijn debuutalbum Hiding At First Light uit. Vriend vertelde over de plaat op WEEFF Radio.

Verdeeld over drie shows presenteerde Joey Vriend afgelopen zaterdag zijn eerste album, in de aanwezigheid van een handje vol genodigden. Niet ideaal, zo’n anderhalvemeter opstelling, al ziet Joey er ook wel weer het voordeel van in: "Ik heb nu voor de eerste keer drie shows uitverkocht, wie kan dat zeggen", grapt hij.

Hoewel Joey al ruim tien jaar muziek maakt, liet een eerste album nog best een tijdje op zich wachten. We moesten het al die tijd doen met zijn EP Haunting Me, die de singer-songwriter in 2015 uitbracht. “Deze EP moest eigenlijk een heel album worden”, vertelt Joey. Maar hij vond het nog niet goed genoeg: "Ik ben erg perfectionistisch, daarom liet ik de plaat nog even op de plank liggen." Oude nummers Maar in 2020 is het toch echt tijd geworden voor een debuutplaat. Hiding At First Light bevat tien mooie, kleine singer-songwriterliedjes. Zorgvuldig opgenomen en geproduceerd in en door de Hoornse Mi5 studio’s. Een variatie van oude en nieuwe liedjes, vertelt Joey. "Sommige nummers heb ik heel lang terug al geschreven. Maar ik heb de meeste nummers nog nooit live gespeeld, waardoor het toch een vrij nieuw album is geworden."

Piano Een opvallende verschijning op de plaat is het nummer Dreaming, waar Joey zichzelf begeleidt op de piano. Dat deed hij nog niet eerder. Toch is dit niet helemaal nieuw voor de Hoornse artiest: “Ik componeer vaak op de piano, maar verwerk dit eigenlijk nooit in mijn optredens. Ik treed vaak op in kroegen, daar is vaak geen piano aanwezig." WEEFF Radio is positief verrast en roept Dreaming komende week uit tot WEEFF Top Favoriet. En de volgende stap? "Geen idee." Er ligt in ieder geval nog genoeg nieuw materiaal op de plank. "Er komen sowieso nog wel een aantal singles aan."