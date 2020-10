Trudy (91) zit in quarantaine na besmettingen in verzorgingshuis: "Het is hopeloos"

Zelf heeft Trudy ook corona, al voelt ze zich prima. "Ik voel me aardig, ja", vertelt ze. De eenzame situatie waar ze echter in is beland door de besmettingen in het verzorgingshuis, doen haar niet goed. "Het is een verschrikking. Dat ik dit nog op deze leeftijd mee moet maken", vertelt ze snikkend.

Op NH Radio vertelt ze hoe haar dag er nu uitziet. "'s Morgens komt er een juffrouw mijn koorts meten en voor de rest zie ik niemand. Als de juffrouw binnenkomt is ze helemaal in een pak, het zijn net van die 'Michelin-mannetjes'. Ze lopen allemaal een beetje om je heen hé, als je de deur een beetje opendoet krijgen ze een beroerte."

Verjaardagen

Niet alleen haar eigen verjaardag staat over een paar weken voor de deur, die van haar zoon staat voor aankomende woensdag gepland. Volgens haar kleindochter Melissa is het vanwege de maatregelen niet mogelijk om een kaartje te sturen. "Ze heeft ook geen iPad of mobiele telefoon dus alleen maar een puzzelboekje, een huistelefoon en een televisie."

Corona-uitbraak

Trudy woont in het verzorgingshuis Berkenstede in Diemen. Na de vele besmettingen is daar nu al het personeel getest, maar nog in afwachting van de testuitslag. Uit voorzorg is een van de drie torens helemaal in quarantaine gegaan en in een tweede toren geldt dat in ieder geval voor de afdelingen waar de besmettingen zijn geconstateerd.