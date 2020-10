Studenten blokken in Het Concertgebouw met live klassieke muziek

AMSTERDAM - Het Concertgebouw opende vandaag haar deuren voor studenten. Vierhonderd gelukkigen mochten vandaag hun studentenkamertje inruilen voor een van de beroemdste zalen ter wereld. Onder begeleiding van live klassieke muziek konden zij blokken voor hun tentamens. "Na al die maanden thuis studeren, is dit geweldig."

Studenten zaten te trappelen om weer eens buitenshuis te studeren. Tweeduizend studenten meldden zich aan, waar uiteindelijk 510 van werden ingeloot. Micha Windgassen van Entrée, de jongerenorganisatie van Het Concertgebouw, wil studenten graag kennis laten maken met klassieke muziek. "We willen laten zien dat klassieke muziek kan helpen om je beter te concentreren en we denken dat studenten dat wel een beetje extra kunnen gebruiken in deze gekke tijd," vertelt ze.

Vooral barokmuziek zou helpen met de concentratie: "Barok schijnt specifiek goed te zijn omdat het muziek is met hetzelfde ritme als je hart. Daardoor raak je in een soort flow, waardoor je je beter kan focussen " vertelt Micha.

Bekijk hieronder hoe studeren in Het Concertgebouw er vandaag uitzag. Tekst gaat door onder video.