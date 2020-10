Ondernemers vrezen nieuwe coronamaatregelen: "Het lijkt uitzichtloos"

Zo ook Wil Jäger van sport- en speelcentrum De Wadden in Koog aan de Zaan. "Als we volledig moeten sluiten, wordt het voor ons een spannend verhaal. Het hangt er vanaf voor hoe lang het is. Ik mag hopen dat het in dat geval niet te lang is", vertelt hij.

"Het was ontzettend moeilijk in de maanden dat we dicht waren. Sinds 1 juli zijn we weer gaan draaien, daarvoor hebben we de sportschool zes weken buiten gehad."

Het is rustig in de speelhal. Dat terwijl de herfstvakantie net is begonnen. “We mogen in totaal dertig mensen in de speelhal hebben, dat is inclusief kinderen", aldus Jäger. "We kunnen er drie of vier keer zo veel in hebben. Daarnaast: kinderen gaan wel met honderden tegelijk naar school, dus ik snap het niet. We zijn wel met de gemeente bezig om te kijken of we niet dertig volwassenen en daarnaast de kinderen mogen ontvangen. We hopen op een goede uitslag daarvan."