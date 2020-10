Winkeliers niet blij met mogelijk verbod op koopzondag: "Neem dan de zaterdag"

"Het is geen goed idee", vertelt Anie Heijdra, die een winkel met kinderspullen heeft. "Want nu wordt het juist verspreid over de zaterdag en zondag en dan gaan we alles weer op de zaterdag zetten en krijg je extra drukte op de zaterdag. Dus dat lijkt mij niet verstandig om te doen."

Ondernemersvereniging BVHilversum ziet ook geen oplossing in de maatregel. "Dan moet je het goed doen, dan moet je de zaterdag wegnemen en wordt het pas echt rustig", vertelt Amin Usman van de vereniging. "Dan jaag je de consument natuurlijk naar online. Als dat is wat je wilt prima, maar daar help je de economie en het midden- en kleinbedrijf zeker niet mee."