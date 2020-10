Nooit eerder zo stil in Zandvoort tijdens herfstvakantie

ZANDVOORT -Met het wegblijven van de Duitse toeristen, is het stil in Zandvoort. Hotels en appartementen staan grotendeels leeg en ook het vakantiepark van Center Parcs naast het circuit, staat voor de helft leeg. Suzanne Jansen, eigenaresse van Amsterdam Beach Hotel, ziet de wintermaanden somber tegemoet. "Het wordt een heel lange winter voor iedereen, ben ik bang."

Zo'n drie weken geleden kreeg Noord-Holland voor een aantal Duitse deelstaten, code rood. En daarmee vertrokken de Duitse toeristen uit het kustdorp en regende het annuleringen. Sindsdien is er weinig veranderd en is het voor een herfstvakantie bijzonder stil in het dorp, waar het normaal gesproken bruist in deze tijd van het jaar. Ook bij het Amsterdam Beach Hotel blijven de boekingen uit. Van de vijfendertig kamers zijn er nu maar een paar verhuurd.