Volendamse apothekersassistenten vaak geen voorrang bij coronatest: "Ze zien het belang niet"

Drie medewerkers die bij de Apotheek Waterland-Oost in Volendam getest moesten worden, kregen allen te horen dat ze naar het reguliere nummer moeten bellen omdat ze geen zorgmedewerkers zouden zijn. Dat terwijl apothekers en apothekersassistenten wel door het RIVM als zodanig behandeld moeten worden.

"Ik kreeg te horen dat wij geen prioriteit zijn", zegt Marjan Kemper. Pas na lang aandringen en duidelijk maken dat het nodig was, lukte het haar toch om versneld een plekje te bemachtigen. Minder mondige collega’s lukte dat niet. "Heel erg vervelend", vind apotheker Carolien Veerman, die de assistenten onvervangbaar noemt en ze hard nodig heeft.

Wisselend

Raymond kolman van de belangenvereniging KNMP district Noord-holland herkent de klachten. "Het wisselt heel erg en lijkt aan de medewerker van de GGD te liggen. Er wordt gezegd u bent retailer en geen zorgverlener.”

GGD Zaanstreek-Waterland zegt geen uitzondering te maken en iedereen te behandelen die op de lijst van het RIVM staat. "Dit is niet anders voor Zaanstreek-Waterland. Een testafspraak met voorrang kan gemaakt worden via het landelijke coronatestprioriteitsnummer van de GGD."

Maar de Landelijke GGD GHOR Nederland laat weten dat "ondanks of een beroep wel of niet op de ja-lijst is vermeld, blijft het prioritair testen een proces waarin bepaald moet worden of er ook urgentie is. Daarom wordt besproken of een zorgmedewerker zich kan laten vervangen. Indien dat mogelijk is, dan is de weigering van deze medewerker in lijn met het beleid."

Volgens Marjan is het duidelijk: "Ze zien het belang niet in van de apothekersassistenten." Ze denkt dat de beroepsgroep niet voor vol wordt aangezien. Maar dat ze wel degelijk bloot worden gesteld aan zieke mensen. “Ze komen niet voor niets naar een apotheek."